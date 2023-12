Outcast: A New Beginning verspricht die besten „Dad Jokes“ im März 2024 zu machen

THQ Nordic verkündete den konkreten Termin für das kommende Sci-Fi-Abenteuer Outcast: A New Beginning. Bereits am 15. März 2024 soll es so weit sein. Dann soll das Spiel nach langer Wartezeit endlich für PS5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Bereitet euch darauf vor, auf die wundersame, fremdartige Welt von Adelpha zu reisen, ihre Geheimnisse zu lüften und dabei die wahrscheinlich besten „Dad Jokes“ der ganzen Galaxis aus dem Reportoire vom Titelhelden Cutter Slade zu hören. Outcast pflegt einen leicht selbstironischen Umgang mit Science-Fiction-Themen und Stereotypen und bringt eine gehörige Portion Leichtigkeit in die Geschichte einer planetenumspannenden Revolution gegen erbarmungslose Roboter-Invasoren.

Bereits auf der Gamescom 2022 war der Titel in spielbarer Form vor Ort, jedoch noch in einer sehr frühen Version. Anschließend war es dann lange still um Outcast. Entwickelt wird der Titel vom in Belgien ansässigen Entwickler Appeal Studios.

Wurzeln der Reihe reichen bis in die 90er-Jahre

Outcast feierte bereits im Jahre 1999 sein Debüt auf PCs. Damals glänzte der Titel mit seiner für die damalige Zeit neuartigen und ungewöhnlichen Voxel-Optik, welche bis heute einen gewissen Charme vorweisen kann.

Ein Nachteil dieser Voxel-Engine war der für die damalige Zeit immense Hardwarehunger, welcher dafür sorgte, dass viele Menschen mangels entsprechender technischer Voraussetzungen leider nicht in den Genuss des Titels kommen konnten. Im November des Jahres 2017 erschien mit Outcast: Second Contact ein Remake des Spiels für PS4, Xbox One und PCs.

Der neue Trailer

Bildmaterial: Outcast: A New Beginning, THQ Nordic, Appeal Studios