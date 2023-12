Neues Preview-Video zur Steam-Version von Final Fantasy VII: Ever Crisis veröffentlicht

Square Enix hat ein neues Preview-Video zur kommenden Steam-Version von Final Fantasy VII: Ever Crisis veröffentlicht. Ihr seht Szenen aus dem ersten Kapitel, Abschnitt 2: „Begegnung mit dem Blumenmädchen“.

Die Videobeschreibung gibt außerdem eine neue Information preis: So gibt es eine Cross-Save-Funktion, ihr könnt das Spiel also auf beiden Plattformen spielen.

Zuvor hatten japanischen Medien bereits aus einer Preview berichtet, dass Ever Crisis am PC in 4K-Auflösung gespielt werden kann. Zudem gibt es drei FPS-Optionen: 30, 60 und 120. Darüber hinaus unterstützt die Steam-Version natürlich Maus- und Tastatursteuerung.

Ein Betrieb mit einem Controller wird bisher nicht unterstützt, auch ist nicht bekannt, ob Ever Crisis zum Launch bereits für das Steam Deck verifiziert sein wird. Die Steam-Version soll am 7. Dezember 2023 an den Start gehen.

Das neue Preview-Video:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot