Gewinnspiel zu Weihnachten: Schnappt euch Super Mario Bros. Wonder und WarioWare: Move It!

Werbung: Es weihnachtet bald! Den ersten Advent haben wir schon hinter uns. Mit großen Schritten steuern wir auf das Weihnachtsfest zu – jetzt nur nicht mehr ausrutschen. Sprich: Keine Geschenke parat haben! Nintendo hilft aus. Hier könnt ihr Super Mario Bros. Wonder und WarioWare: Move It gewinnen!

Beide Spiele bieten zahlreiche Mehrspieler-Optionen, ganz besonders natürlich WarioWare: Move It, das auf gemeinsame Couch- und Party-Abende ausgelegt ist. Kann „durchaus Schwung in Party-Abende“ bringen, hieß es in unserem Test. Im Falle von Super Mario Bros. Wonder klang unser Test noch ein wenig überschwänglicher. „Ein Benchmark für Jump-’n’-Run-Spielspaß“, nannten wir das Spiel.

Gewinnt hier:

1x Super Mario Bros. Wonder

1x WarioWare: Move It!

Um teilzunehmen, schreibt einen Beitrag in den Kommentarbereich zu diesem Beitrag. Eine Angabe von privaten Daten ist nicht notwendig. Wir kontaktieren dich im Gewinnfall direkt über unser Forum. Teilnahmeschluss ist Montag, der 11. Dezember 2023 um 23 Uhr. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Ans Herz gelegt sei euch auch unser Geschenke-Guide für Gamer. Dort findet ihr zahlreiche Geschenkideen, die idealerweise nicht nur für eure Liebsten geeignet sind, sondern auch für euch. Lasst euch überraschen!

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo