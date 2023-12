Das Action-RPG No Rest for the Wicked ist das neue Spiel der Ori-Macher von Moon Studios

Die Moon Studios, bekannt für die Ori-Spiele, haben mit No Rest for the Wicked ihr neues Spiel im Rahmen der The Game Awards 2023 angekündigt. Als Publisher tritt das Take-Two-Label Private Division in Erscheinung.

No Rest for the Wicket wird anders als Ori ein Action-RPG. Im ersten Quartal 2024 soll das Spiel im Early Access bei Steam an den Start gehen und später auch für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen.

No Rest for the Wicked versetzt die Spieler in eine handgezeichnete, detailreiche Welt, die in einem unnachahmlichen „Gemälde“-Stil gestaltet wurde. Dort erkunden sie eine riesige, verwinkelte Insel namens Isola Sacra, auf der sie Vertikalität auf eine in ARPGs bisher unbekannte Art und Weise erleben und sie finstere Krypten, üppige Wälder und trügerische Gebirgspässe erforschen können. An jedem Ort finden sich komplexe Protagonisten mit ihren ganz eigenen Problemen, versteckte Schätze, wilde Kreaturen und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

Ein innovatives Kampfsystem soll euch durch diese Welt tragen, „simples Button-Mashing“ nicht ausreichen. Weitere Details sollen am 1. März 2024 im Rahmen des digitalen Showcases „Wicked Inside“ enthüllt werden.

„Es war immer unser Traum, etwas zum ARPG-Genre, mit dem wir alle aufgewachsen sind und das wir so sehr lieben, beitragen zu können. Nach dem Erfolg von Ori war uns klar, dass Moon nun bereit ist, diesen Traum endlich in Erfüllung gehen zu lassen,“ erklärt Thomas Mahler, Mitgründer und Creative Director von Moon Studios. „Wir können die Reaktionen der Spieler auf diese komplett neue Genre-Neuinterpretation gar nicht erwarten!“

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: No Rest for the Wicked, Private Division, Moon Studios