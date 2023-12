Eastward: Octopia lädt zur Arbeit auf dem Acker, ganz ohne die Gefahren des Miasma

Das bei der Nintendo Direct im September erst angekündigte Eastward: Octopia hat heute bei der Wholesome Snack einen konkreten Termin verpasst bekommen. Eastward: Octopia erscheint am 31. Januar 2024 für PC-Steam und Nintendo Switch und wird 5,89 Euro kosten.

Eastward: Octopia wird vom Hauptmenü des Grundspiels heraus aufrufbar sein. Es ist nicht notwendig, erst Eastward durchzuspielen. Auch diesmal wird es wieder deutsche Texte geben.

In der DLC-Erweiterung begleiten SpielerInnen Sam und John dabei, wie sie ein friedliches neues Leben als Bauern in einem abgelegenen Bergdorf beginnen. Eastward: Octopia spielt in einer Parallelwelt zum Hauptspiel, in der die Gefahren des Miasma ausbleiben und die ProtagonistInnen sich stattdessen um ein altes, vernachlässigtes Ackerland kümmern dürfen.

Acker statt Miasma

Spielende werden Feldfrüchte anbauen, sich um die Viehzucht kümmern und ihrer kulinarischen Kreativität freien Lauf lassen, indem sie frisch angebaute Produkte verwenden, um köstliche neue Mahlzeiten zuzubereiten, die dann in Johns großem Kochbuch gespeichert werden. Es gibt Angelplätze zu besuchen, Geister zum Plaudern und eine bunte Schar an Charakteren, die sich mit Johns neuen Rezepten beeindrucken lassen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Eastward: Octopia, Chucklefish, Pixpil