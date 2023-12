Persona 3 Reload: Auch der flinke Ken Amada ist mit von der Partie

Atlus hat erneut einen Charakter-Trailer zum bald erscheinenden Japan-RPG Persona 3 Reload veröffentlicht. Diesmal ist Ken Amada an der Reihe. Ken wird in der englischen Fassung von Justine Lee gesprochen. In der japanischen Version übernimmt diese Aufgabe Megumi Ogata.

Zuletzt hatten wir euch etliche neue Details zum Remake vorgestellt. Dabei ging es um neue S.E.E.S- Kampfuniformen, die Gameplay-Mechaniken und Grafiken des modernisierten Labyrinths Tartarus und verschiedenen Einwohner, auf die Fans in der Stadt treffen werden.

Persona 3 Reload erscheint am 2. Februar 2024 für Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie PC-Steam. Außerdem steht es zum Launch im Xbox Game Pass zur Verfügung. Noch mehr Eindrücke? Findet ihr in unserem „Angespielt!“ von der Gamescom.

Der Trailer zu Ken Amada

Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, P-Studio