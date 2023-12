Jet Set Radio, Crazy Taxi und mehr: SEGA kündigt Wiederbelebung beliebter Marken an

SEGA deutete mit eindeutiger Botschaft eine größere Überraschung für The Game Awards 2023 an. Und tatsächlich: Im Zuge der Veranstaltung hat das Unternehmen eine Initiative angekündigt, um aus seinem Schatz an geistigem Eigentum gleich mehrere brandneue Titel zu produzieren.

SEGA-Rundumschlag

Ein entsprechender Trailer kündigt neue Spiele für fünf bewährte Franchises an. Ihr dürft in der kommenden Zeit mit neuen Titeln zu folgenden IPs rechnen:

Crazy Taxi

Golden Axe

Jet Set Radio

Shinobi

Streets of Rage

Da dürfte SEGA-Fans das Wasser im Munde zusammenlaufen. „Sonic the Hedgehog hat in den letzten Jahren neue Wege für SEGA beschritten, das Franchise zum Leben erweckt und neue Zielgruppen auf eine Weise erreicht, von der wir in der Vergangenheit nur geträumt hatten“, sagt Shuji Utsumi, Co-Chief Operating Officer der SEGA Corporation und CEO von SEGA of America.

„Die heutige Ankündigung ist erst der Anfang unserer Initiative. In erster Linie wird es unser Ziel sein, großartige Spiele mit unvergesslichen Charakteren und Welten zu entwickeln. Wir hoffen, dass Fans jeden Alters mit Vorfreude auf unsere Zukunft blicken, wenn wir diese Projekte in den kommenden Jahren veröffentlichen.“

Die kommenden Projekte, die eine Reihe von Genres abdecken, befinden sich derzeit in unterschiedlichen Entwicklungsstadien und werden in den nächsten Jahren veröffentlicht.

Die SEGA-Großinitiative im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: SEGA