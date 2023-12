Islands of Insights: Neuer Gameplay-Trailer zeigt einige der Puzzle-Herausforderungen

Behaviour Interactive und Lunarch Studios haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Islands of Insights veröffentlicht. Gleichzeitig hat man festgelegt, dass das Puzzle-Spiel im Februar 2024 für PC-Steam erscheinen soll.

„Es ist eine großartige Zeit für Puzzle-Fans und wir freuen uns, den SpielerInnen in wenigen Monaten das komplette Spiel zu präsentieren“, sagt Carla Rylance, Head of External Production bei Behaviour Interactive. „Die Welt von Islands of Insight wurde von einigen der besten Köpfe im Puzzledesign erschaffen und ist eine riesige Shared World, gefüllt mit beeindruckenden Landschaften, Heureka-Momenten und tausenden von handgefertigten Rätseln, die die Spieler:innen in ihrem eigenen Tempo lösen können.“

Eine kostenlose Demo bei Steam bietet euch bereits einen Vorgeschmack. Die Puzzles werden hoffentlich nicht zu anspruchsvoll. Das Team besteht laut Game Director Elyot Grant aus „Mathematik-OlympiasiegerInnen und DoktorandInnen mit einer Leidenschaft für innovative Spiele“. Es soll sich aber auch für Anfänger bestens eignen.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Islands of Insight, Behaviour Interactive, Lunarch Studios