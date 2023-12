Mario bleibt der Crossover-Sause Fortnite fern: Epic beißt sich die Zähne an Nintendo aus

Fortnite hatte bereits zahlreiche Film-, TV- und Videospielstars zu Gast – unter anderem auch PlayStations Kratos und Microsofts Master Chief. Charaktere aus dem Nintendo-Universum gaben sich bislang allerdings noch nicht die Ehre. Und das könnte vorerst auch so bleiben.

Härter als Diamanten

Es liegt nämlich nicht an mangelnden Bestrebungen seitens Epic. Im Gegenteil: Im Gespräch mit Axios lässt Epics Saxs Persson durchwinken, dass sich Nintendo in dem Kontext nur schwer überzeugen lässt. „Ich weiß nicht, was das Wort für die Herstellung von Diamanten ist“, so Persson.

Und weiter: „Nintendo hat seine Strategie und wir haben unsere Strategie, und wir hoffen, irgendwann ihre Charaktere einzusetzen, denn unsere Spieler und Spielerinnen würden es lieben.“ Klingt nicht als würden Fortnite-SpielerInnen in der nächsten Zeit Mario, Zelda oder Donkey Kong begrüßen dürfen.

Würdet ihr gern Nintendo-Charaktere in Fortnite sehen?

Bildmaterial: Fortnite, Epic Games