Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board erscheint im April für Nintendo Switch

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! wird am 25. April 2024 in Japan erscheinen. Das gab SEGA in der japanischen Weekly Jump bekannt. Am Folgetag, also am 26. April 2024, erfolgt auch die Veröffentlichung im Westen.

Bei einer Videospieladaption von Demon Slayer denken viele vermutlich nicht an das Minispiel-Genre, doch SEGA hat die Würfel rollen lassen und sich dazu entschlossen, Demon Slayer mit Mario Party zu mixen.

In dem Titel bewegt ihr euch auf einem gigantischen Brettspiel fort. Jedes Brett besteht aus bekannten Orten, die wir aus dem Manga und Anime kennen. Darunter befinden sich beispielsweise Mount Fujikasane und Asakusa. Für jedes Brett gibt es einen Tag- und Nachtwechsel. Dabei wechseln die Felder und es passieren andere zufällig Events.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!, SEGA, Aniplex, CyberConnect2