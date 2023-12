Der „Hype-Trailer“ für The Game Awards 2023 soll euch in Stimmung bringen

Auch die Nominierungen für The Game Awards 2023 wurden nicht ohne Kritik aufgenommen. Aber show must go on, wie es so schön heißt! In der Nacht präsentierte Geoff Keighley der Weltpresse seinen „Hype-Trailer“ für die Show in diesem Jahr.

Das Video hat er, wie schon in den Vorjahren, selbst geschnitten. Der „Hype-Trailer“ soll euch in Stimmung bringen. Aller Voraussicht nach lässt er keine Rückschlüsse auf das zu, was in der Show am kommenden Freitag zu sehen sein wird. Die Übertragung beginnt um 1:30 Uhr deutscher Zeit.

Tja, und nun: Seid ihr in Stimmung?

Der Hype-Trailer für 2023:

Der Livestream für Freitagnacht:

Bildmaterial: The Game Awards 2023