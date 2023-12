Devil May Cry: Peak of Combat erscheint 2024 und will klassische DmC-Action bieten

NebulaJoy gibt bekannt, dass Devil May Cry: Peak of Combat am 10. Januar 2024 erscheint. Der Ableger ist ein von Capcom autorisiertes Mobile-Game, welches das beliebte Gameplay, die Charaktere, Bosse und Szenen aus den „Devil May Cry“-Spielen in ein „actiongelandes Mobile-Game“ bringt.

Ein aktuelles Game-Showcase könnt ihr euch unten im VOD ansehen, dabei wurde auch der Veröffentlichungstermin enthüllt. Der Titel soll auch GamePad-Support bieten. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch vorabregistrieren.

Das VOD zum Showcase:

Bildmaterial: Devil May Cry: Peak of Combat, NebulaJoy