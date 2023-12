Usual June: Der Publisher von Tunic und Chicory: A Colorful Tale stellt seinen neuen Titel vor

Entwickler und Publisher Finji, Herausgeber von Spiele wie Tunic, Night in the Woods und Chicory: A Colorful Tale steht, hat seine nächste interne Entwicklung enthüllt. Auf den The Game Awards 2023 wurde Usual June vorgestellt, ein neues Thrid-Person-Action-Adventure.

In dem Titel spielen wir June, die Studentin ist und mit Geistern sprechen kann. Sie hat sowohl in der realen als auch in der Geisterwelt einige FreundInnen gewonnen. Doch seltsame Kreaturen bedrohen die Stadt und so muss June versuchen, sich gegen die Monster zu verteidigen.

Als Besonderheiten nennt der Publisher die hektischen und flexiblen Kämpfe, die witzigen Charaktere und die originelle Verschwörungsgeschichte. Usual June soll im Jahr 2025 für PCs via Steam erscheinen.

Usual June wird unter der Leitung von Creative Director Adam Saltsman (Overland, Canabalt) erschaffen und in Zusammenarbeit mit dem narrativen Team von Sweet Baby Inc. (Alan Wake 2, God of War: Ragnarok, Spider-Man 2) sowie dem BAFTA-prämierten Audioregisseur Adam Hay (Dreams, Everybody’s Gone to the Rapture) produziert.

Der Trailer zu Usual June:

Bildmaterial: Usual June, FINJI