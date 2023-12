The Last of Us Part II Remastered: Neuer Spiemodus „No Return“ im Fokus des neuen Videos

Im November kündigten Naughty Dog und Sony Interactive Entertainment The Last of Us Part II Remastered – wenig überraschend – an. Die Neuauflage kommt mit aktualisierter Technik und einigen Neuerungen am 19. Januar 2024 auf den Markt.

Zu den Neuerungen zählen etwa die „Lost Levels“ – das sind unfertige Abschnitte aus der frühen Entwicklung, die euch nicht nur neue Einblicke in die Welt von „Part II“ gewähren, sondern auch eingebettete Entwicklerkommentare enthalten, um euch einen umfassenderen Kontext zu verleihen.

No Return bietet Roguelike-Action

Es winkt aber auch ein Roguelike-Modus, der auf den Namen „No Return“ hört. Zu eben diesem Modus veröffentlichte Naughty Dog nun einen Trailer, der euch einen Vorgeschmack auf die Roguelike-Action gibt.

„Erlebt die tiefgreifenden Kämpfe von The Last of Us Part II Remastered in einem völlig neuen Einzelspielermodus“, heißt es in der Trailerbeschreibung. „Überlebe in jedem Durchgang so lange du kannst, während du deinen Weg durch eine Reihe zufälliger Begegnungen mit verschiedenen Feinden und denkwürdigen Orten aus ‚Part II‘ wählst, die alle in spannenden Bosskämpfen gipfeln.“

Und weiter: „Spiele als Ellie, Abby und eine Vielzahl freischaltbarer Charaktere, darunter nie zuvor spielbare Charaktere wie Dina, Jesse, Lev und Tommy und mehr – jeder mit einzigartigen Eigenschaften, um eine Vielzahl von Spielstilen zu ermöglichen, und schalte Skins für sie frei.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Last of Us Part II Remastered, Sony, Naughty Dog