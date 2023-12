Trailer geleakt: Grand Theft Auto VI zeigt sich vorab und Rockstar zieht das Video vor

Heute um 15 Uhr deutscher Zeit wollte Rockstar Games eigentlich das Internet brennen lassen, dann sollte der erste Trailer zu Grand Theft Auto VI erscheinen. Doch jemand machte den Machern einen Strich durch die Rechnung.

Der Trailer leakte vorab online und Rockstar Games zog die Veröffentlichung deshalb vor. „Unser Trailer ist geleakt, schauen Sie sich also bitte den Originalfilm auf YouTube an“, heißt es von Rockstar kurz und knapp bei Twitter. Hier ist er also, der erste Trailer.

„Grand Theft Auto VI setzt unsere Bemühungen fort, die Grenzen dessen, was in hochgradig immersiven, storygesteuerten Open-World-Erlebnissen möglich ist, zu erweitern“, so Rockstar Games-Gründer Sam Houser in einer Pressemitteilung. „Wir sind begeistert, diese neue Vision mit Spielern auf der ganzen Welt teilen zu können.“

GTA VI führt uns mit offensichtlich zwei Protagonisten in den Bundesstaat Leonida, die Heimat der neongetränkten Straßen von Vice City, einer fiktiven Variante von Miami. Es soll aber auch „darüber hinaus“ gehen. Erstmal in der Serie gibt es eine Protagonistin.

Der erste Trailer zeigt Szenen diverse Szenen aus dem Spiel, vor allem allerdings Sequenzen. Im Hintergrund hört ihr „Love is a Long Road“ von Tom Petty. Die Veröffentlichung ist erst 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series geplant, also noch ein ganzes Stück fern.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rockstar Games von Leaks zu GTA VI geplagt wird. Im letzten Jahr machte das neue GTA bereits mit einem Mega-Leak von sich reden. Damals gab es unzählige Gameplay-Einblicke in das allerdings noch sehr unfertige Spiel.

Der erste Trailer zu GTA VI:

Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games