Super Nintendo World erhält neuen „Donkey Kong“-Themenbereich und hier sind erste Einblicke

Nintendo und Universal Studios Japan haben einen ersten Blick auf die kommende ‚Donkey Kong‘-Erweiterung des „Super Nintendo World“-Themenparks gewährt.

Der ‚Donkey Kong Country‘-Bereich des Freizeitparks soll im Frühjahr 2024 eröffnet werden und seine Größe auf das 1,7-fache vergrößern. Das teilte Universal der japanischen Presse diese Woche bei einer Veranstaltung mit.

Wie der ursprüngliche „Super Mario“-Themenbereich von Nintendo World, der 2021 eröffnet wurde, werden in der „Donkey Kong“-Themenwelt tragbare „Power-up-Bands“ in Kombination mit einer App verwendet, um ein Videospiel-ähnliches Erlebnis zu schaffen.

Die Hauptattraktion in Donkey Kong Country wird eine Achterbahn sein, die den Minenwagenfahrten der Spiele nachempfunden ist. Die Achterbahn wird über die Strecke gehoben und erzeugt so die Illusion, über Lücken zu springen.

Ein CGI-Trailer, der die Donkey Kong World zeigt, scheint einen neuen Laden zum Thema Funky Kong und ein Bongos-Minispiel zu zeigen. Wie im Mario-Bereich wird es auch hier interaktive Elemente sowie Merchandise und Lebensmittel mit passendem „Donkey Kong“-Thema geben.

Miyamoto über den „Donkey Kong“-Themenbereich

Universal enthüllte auch einige der „Donkey Kong“-Artikel, die zum Verkauf angeboten werden, darunter DK- und „Diddy Kong“-Power-up-Bands. Nintendo kündigte erstmals Pläne für eine Donkey-Kong-Erweiterung für Super Nintendo World im Jahr 2021 an. Das war kurz nach der Eröffnung.

Die Universal- und Nintendo-Kreativteams – darunter „Super Mario“-Papa Shigeru Miyamoto – würden den neuen „Donkey Kong“-Themenbereich zum Leben erwecken. „Ich freue mich sehr, die Welt von Donkey Kong Wirklichkeit werden zu lassen“, sagte Miyamoto damals.

„Ich freue mich darauf, mit dem großartigen Team von Universal ein aufregendes ‚Donkey Kong‘-Erlebnis zu schaffen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis es fertig ist, aber es wird ein einzigartiger Bereich sein, nicht nur für Leute, die sich mit Donkey Kong-Spielen auskennen, sondern für alle Gäste.“

Nun, bald ist es also so weit und BesucherInnen des Parks können sich ein Bild davon machen, was sich Miyamoto und die Kreativteams so ausgedacht haben.

Ein erster (CGI)-Eindruck vom „Donkey Kong Country“-Themenbereich

via VGC, Bildmaterial: Super Nintendo World, Nintendo, Universal Studios, Universal Parks