Final Fantasy XV: Ex-Director gibt Einblicke, warum die DLCs einst gecancelt wurden

Hajime Tabata, lange Zeit in leitender Funktion als Director beteiligt an der Entwicklung von Final Fantasy XV, hat in einem Interview seine Enttäuschung darüber kundgetan, wie das Projekt und insbesondere die angekündigten DLCs abgeschlossen wurden.

Zur Erinnerung: Im April 2018 kündigte Square Enix das verheißungsvolle DLC-Paket „The Dawn of the Future“ zu Final Fantasy XV an. Fans freuten sich darauf, mit dem DLC-Paket viele fehlende Schnipsel zur Story des Spiels zu erhalten. Im November 2018 jedoch wurden drei der vier DLCs gestrichen: Episode Aranea, Episode Lunafreya und Episode Noctis sollten nie erscheinen. Hajime Tabata nahm seinen Hut.

Schon im Dezember 2018 äußerte Hajime Tabata sein Bedauern und ließ zwischen den Zeilen durchblicken, dass er mit den Arbeitsbedingungen nicht zufrieden war. „Das Wesentliche ist, dass ich eine andere Politik verfolgte als der damalige Präsident [Yosuke Matsuda] von Square Enix, aber das Unternehmen musste natürlich der Politik des Präsidenten folgen, so dass wir nicht das tun konnten, was ich für nötig hielt“, blickt Tabata in einem von RPG Site übersetzten, neuen Kommentar zurück.

„Ich hatte das Gefühl, dass es unmöglich wäre, in dieser Situation noch viele Jahre weiterzuarbeiten, also entschied ich mich für die Unabhängigkeit. Als ich gerade erst unabhängig geworden war, fiel es mir schwer, das ehrlich zu sagen, aber jetzt sollte es in Ordnung sein“, so Tabata weiter. Er hatte im Anschluss sein Studio JP Games gegründet.

„Es war nicht meine Entscheidung, den DLC abzubrechen, aber ich konnte es nicht verhindern, was mich damals noch deprimierter machte“, sagt Tabata gegenüber dem taiwanesischen Bahamut, berichtete 4Gamer. „Das Gefühl der Frustration, das ich verspürte, gab mir jedoch die Motivation, bessere Spiele aus einem freieren Blickwinkel heraus zu produzieren“, so Tabtata.

Er wolle sich rehabilitieren, indem er allen Spielern, die er damals im Stich gelassen habe, neue und interessante Spiele bieten würde. Auch über diese neuen Spiele – ein Konsolen-RPG und ein MMO-ähnliches Spiel – sprach Tabata in diesem Interview, mehr dazu hier.

Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix