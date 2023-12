Überraschung: Hideo Kojima präsentiert Xbox-exklusives Projekt OD bei The Game Awards

Überraschung! Hideo Kojima gab sich einmal mehr die Ehre auf der Bühne von The Game Awards 2023. Aber nicht etwa um Neuigkeiten zu Death Stranding 2 mit der Öffentlichkeit zu teilen, sondern um einen gänzlich neuen Titel zu präsentieren: OD.

For all players and screamers

Dazu hatte er einen ersten Trailer im Gepäck, der sich – selbstredend – äußerst mysteriös präsentiert und – selbstredend – nicht an Starpower geizt. Wir erspähen etwa Sophia Lillis (Es), Hunter Schafer (Euphoria) und Udo Kier (Hunters).

„For all players and screamers“, heißt es zum Abschluss des Trailers. Und auch Hideo Kojima selbst erklärt im Rahmen seines gewohnt dramatischen Auftritts auf der Bühne, dass OD Spiel und Film zugleich sei. Praktisch also, dass er sich Unterstützung von Jordan Peele an Bord holt, der in den letzten Jahren mit diversen Horrorfilmen begeisterte – konkret: Get Out, Us und NOPE.

Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios – eine Nachricht, die Fans bekannt vorkommen dürfte. Immerhin erklärte Hideo Kojima bereits im vergangenen Jahr, dass er mit Xbox zusammenarbeite, um ein Spiel zu machen, das er schon immer machen wollte. Und erste Informationen zu OD rutschten ebenfalls bereits im vergangenen Jahr durch – da hörte der Titel auf den Namen „Overdose“, das passt zusammen.

Wann OD erscheinen soll, bleibt vorerst unklar.

OD im Ankündigungstrailer

Der gesamte „The Game Awards“-Auftritt von Hideo Kojima und Jordan Peele

Bildmaterial: OD, Kojima Productions, Xbox Game Studios