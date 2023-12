Shadowdrop: Final Fantasy XVI bekommt den ersten DLC heute, mehr folgt 2024

Das war eine dicke Überraschung! Viele Fans haben auf Neuigkeiten zu den zwei DLC-Erweiterungen gehofft, die Final Fantasy XVI im Laufe der Zeit erhalten soll. Dass der erste DLC aber heute bei The Game Awards shadowdropt, damit haben wohl nur wenige gerechnet.

„Echoes of the Fallen“ ist ab heute erhältlich. „The Rising Ride“ soll dann im Frühjahr 2024 folgen. Ein neuer Trailer gibt uns erste Einblicke und selbstredend bietet er auch Spoiler zu Final Fantasy XVI. Wir sehen einige neue Schauplätze, aufregende neue Gegner, Leviathan und einen ersten Blick auf neue Geschichten.

Dabei wird der erste DLC Story-Kapitel bieten, die vor dem Ende des Spiels abgesiedelt sind. Echoes of the Fallen erzählt mehr über die Gefallenen, die Valisthea vor langer Zeit kolonisiert haben. In The Rising Tide besuchen Clive und seine Freunde das Land Meracydia und auch Vivian Ninetales scheint eine größere Rolle zu spielen.

Director Hiroshi Takai erklärte kürzlich, mit den beiden DLC-Episoden wolle man tiefer in die Welt von Final Fantasy XVI eintauchen. Fans sollen „die dunklen und mysteriösen Teile von Clives Geschichte erleben können. Wir haben außerdem weitere beeindruckende Bosse und Kampfinhalte hinzugefügt, die sie genießen können. Wir hoffen, Sie freuen sich darauf“, so Takai.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.