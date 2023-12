Light No Fire: Sean Murray präsentiert das nächste Spiel der Macher von No Man’s Sky

Erinnern wir uns an die Anfänge von No Man’s Sky kommt ein aufsehenerregender Launch in den Sinn. Das kleine Indie-Team Hello Games hatte offenkundig ein bisschen zu viel versprochen, aber Fans hatten wohl auch zu viel erwartet. Ein Glück also, dass in den folgenden Jahren eine regelrechte 180-Grad-Wende folgte. Hello Games widmeten dem Sci-Fi-Epos diverse Updates und der Titel avancierte letztlich doch noch zu einem echten Fan-Liebling.

Irgendwann muss es aber auch weitergehen und den ersten Stein legte Studio-Chef Sean Murray gestern im Rahmen von The Game Awards 2023.

Das ist das nächste Spiel der „No Man’s Sky“-Macher

Mit Light No Fire kündigte er das nächste Spiel des Indie-Studios an – ein Spiel über Abenteuer, das Bauen, Überleben und gemeinsame Erkunden in einer offenen Welt auf der Erde. Der Titel soll eingangs via Steam für PCs verfügbar werden. Weitere Plattformen wurden noch nicht genannt, ebenso wenig wie ein Veröffentlichungsdatum.

Light No Fire nimmt sich eine fantastische Version der Erde als Setting, in der ihr auf SpielerInnen aus der ganzen Welt treffen sollt, um gemeinsam Abenteuer zu bestreiten. Der Steam-Auftritt verspricht bereits „eine wirklich offene Welt ohne Grenzen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß“. Oje, da sind sie wieder, die Superlative. Aber es bleibt natürlich zu hoffen, dass Hello Games aus dem Launch von No Man’s Sky und der folgenden Erfolgsgeschichte gelernt hat.

Light No Fire im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Light No Fire, Hello Games