Rise of the Ronin meldet sich zurück und bekommt sogar einen konkreten Termin spendiert

Nach der Ankündigung im September 2022 meldete sich Koei Tecmo bei The Game Awards 2023 mit einem neuen Trailer zu Rise of the Ronin zurück und hatte mit dem 22. März 2024 sogar den konkreten Termin im Gepäck.

Die Geschichte von Rise of the Ronin spielt im späten 19. Jahrhundert, dem Ende der 300-jährigen Edo-Periode. Diese Zeit gilt als die dunkelste in der Geschichte Japans, da man es mit kriegerischen Herrschern und extrem tödlichen Krankheiten zu tun hatte. Zur gleichen Zeit breitete sich der Einfluss des Westens inmitten eines Bürgerkriegs zwischen dem Tokugawa-Shogunat und den Anti-Shogunat-Fraktionen aus.

Im PlayStation Blog hat Director Fumihiko Yasuda einige weitere Details für euch und stellt auch eine Digital Deluxe Edition mit einigen Boni vor. Auch eine physische Standardversion wird es geben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony, Koei Tecmo, Team Ninja