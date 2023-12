Fast wie das Vorbild: Pokémon bekommen Naturdoku „PokéNational Geographic“ spendiert

In Pokémon verschlägt es junge Trainer in die wilde Natur. Egal ob in der Wüste, im Dschungel oder in Schneeregionen – die Taschenmonster sind überall zu finden. Das hat sich ein Fan nun zum Anlass genommen, um eine Wildtierdokumentation über einige der Pokémon zu drehen.

YouTuber Elious Entertainment hat auf seinem Kanal zahlreiche Clips hochgeladen, in denen er Pokémon in der freien Wildbahn zeigt. Der YouTuber redet dabei wie in einer Dokumentation und gibt interessante Informationen zu den Pokémon preis. Die Kamerawinkel wirken dabei so, als hätte ein Kameramann die Aufnahmen aus der Ferne heraus aufgenommen.

Bei Karpador erklärt er beispielsweise, wie dumm und irrelevant das Pokémon ist. Autsch. Viele Pokémon haben ein solches Video spendiert bekommen, allerdings gehen sie nur wenige Minuten lang. Der YouTuber spricht dabei mit so einer beruhigenden Stimme, dass wir ihm stundenlang zuhören könnten.

In einem anderen Video sehen wir Mimigma. Der Sprecher erklärt, dass es in dunklen Gebieten lebt und sein Aussehen bislang unbekannt ist. Das Pokémon ist dabei in seinem natürlichen Lebensraum zu sehen.

Karpador als Tierdoku seht ihr hier:

via Kotaku, Bildmaterial: Karpador, Pokémon, Elious Entertainment, YouTube