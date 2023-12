God of War Ragnarök: Kostenloser Roguelite-DLC „Valhalla“ erscheint kommende Woche

Auch das werden sicher die wenigsten für The Game Awards 2023 auf dem Zettel gehabt haben. Sony Interactive Entertainment und Santa Monica Studio haben einen DLC für God of War Ragnarök angekündigt. Der DLC hört auf den Namen „Valhalla“ und soll bereits in der kommenden Woche, am 12. Dezember, erscheinen und kostenfrei sein.

God of War Ragnarök: Valhalla wird ein Epilog zu den Ereignissen von God of War Ragnarök sein und Kratos auf einer zutiefst persönlichen und nachdenklichen Reise begleiten, heißt es im entsprechenden PlayStation-Blog-Eintrag.

Nach dem entscheidenden Kampf gegen Odin und der Abreise von Atreus hat Kratos einen Weg für sich gefunden, den er nie zuvor für möglich gehalten hätte. Kratos wird in Begleitung von Mimir an die geheimnisvollen Küsten von Valhalla gebracht und dringt in deren unbekannte Tiefen ein, um innere Prüfungen zu überwinden und sich den Echos seiner Vergangenheit zu stellen.

Spannend: „Valhalla“ setzt auf Roguelite-Elemente. SpielerInnen stellen sich wiederholt den Herausforderungen von Valhalla – scheitern, lernen dazu und meistern sie letztlich.

God of War Ragnarök: Valhalla im Ankündigungstrailer

