Mit Dragon Ball: Sparking! ZERO kehrt die „Budokai Tenkaichi“-Reihe zurück

Bandai Namco und Spike Chunsoft haben während der The Game Awards 2023 erstmals Dragon Ball: Sparking! ZERO enthüllt. Ein Trademark dazu war bereits vor Wochen bekannt geworden und Fans hatten bereits auf einen neuen Teil gehofft. Sparking! ZERO soll für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen, einen Termin gibt es jedoch noch nicht.

Mit Sparking! ZERO kehrt die „Budokai Tenkaichi“-Reihe zurück. Bandai Namco setzt auf das „bekannte Gameplay aus vorherigen Teilen“, das man aber auf ein „neues Level“ heben will. Spannende Kämpfe in Arenen mit zerstörbaren Umgebungen, ein „unglaubliches Kader an Charakteren“ und detailgetreue Grafik werden versprochen.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO bietet eine unglaubliche Anzahl spielbarer Charaktere mit jeweils eigenen Fähigkeiten, Transformationen und Techniken. Entfessele den Kampfgeist in dir und tritt in Arenen an, die zerfallen und auf deine Kraft reagieren, während der Kampf tobt.

Der Ankündigungstrailer:

