Endlich enthüllt: Das neue Monster Hunter Wilds präsentiert sich mit ersten Szenen

Verhaltender Applaus bei The Game Awards nach dem Trailer, aber auf diese Ankündigung haben sehr, sehr viele Fans gewartet. Capcom hat endlich das neue Monster Hunter enthüllt. Monster Hunter Wilds wird 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Auf die Ankündigung des neuen Monster Hunter warten Fans der Serie schon lange, nachdem es bereits zahlreiche Andeutungen gab. Mit Monster Hunter World kam die einst insbesondere in Japan populäre Reihe auch im Westen im ganz großen Stil an. Wie es weitergeht, seht ihr nachfolgend.

Zusätzlich zum Ankündigungsvideo gibt es auch eine Videobotschaft von Producer Ryozo Tsujimoto. Der erste Trailer sei nur der Anfang. „Das Spiel bietet ein neues Level an detaillierten Kreaturen und Ökosystemen, also seht euch den Trailer an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was euch erwartet“, so Tsujimoto.

„Unser Team arbeitet ambitioniert daran, die bislang beste Monster-Hunter-Erfahrung zu kreieren und wir freuen uns bereits darauf, das Spiel mit allen zu spielen, wenn es 2025 erscheint. Freut euch bis dahin auf den Sommer 2024, wenn wir neue Informationen zum Spiel teilen werden.“

Der Ankündigungstrailer:

Die Videobotschaft:

Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom