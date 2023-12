Sonntagsfrage: Eure Highlight von den The Game Awards 2023?

In dieser Woche zelebrierten sich Entwicklerstudios, Videospiele und vor allem Hideo Kojima durch Geoff Keighley bei den diesjährigen The Game Awards. Am meisten zu feiern hatte Baldur’s Gate 3. Der Titel aus dem Hause Larian Studios räumte fünf der begehrten Preise ab, darunter auch als bestes Spiel des Jahres. Doch muss sich die Veranstaltung ebenfalls berechtigte Kritik anhören, wenn sie GewinnerInnen nur ein sehr knappe Zeit für Reden vorgibt und mit keinem Atemzug die Entlassungen in der Branche erwähnt.

Nichtsdestotrotz bot die Show ein kleines E3-Feeling, weil viele Persönlichkeiten aus der Branche vorbeischauen, um ihre neuen Projekte anzukündigen. In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir von euch wissen, welche für euch das Highlight waren:

