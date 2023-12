Vivarium ist von 80er-Jahre-Animes inspiriert und macht mit seiner Optik von sich reden

Während der „Wholesome Snack“ im Vorlauf von The Game Awards Edition 2023 wurden zahlreiche Indie-Titel angekündigt. Eines davon ist Vivarium. Das Spiel soll von Love-de-Lic-Klassikern wie Chulip und moon inspriert sein. Auch andere Slice-of-Life-Spiele wie Boku No Natsuyasumi sollen als Vorbild dienen.

In Vivarium erleben wir ein Abenteuer in einem kleinen Terrarium. Darin befindet sich eine längst vergessene Welt. Wir schlüpfen in die Rolle von Jenny, die in einem Ranchhaus lebt. Der gigantische Baum in der Mitte des Terrariums ist gestorben, was die Welt von Vivarium aus dem Gleichgewicht wirft.

Doch der Baum hat einen neuen Setzling hinterlassen, der erste Wurzeln schlägt. Mit jedem Rätsel, das wir lösen und jedem Charakter, dem wir helfen, wächst der Setzling.

Vor allem jedoch macht Vivarium mit seiner Optik von sich reden, die von 80er-Jahre Animes inspiriert ist. Das ist nicht zu übersehen! Das handgezeichnete Story-Adventure stammt derweil von einem Entwicklerstudio, das noch nicht einmal einen Namen hat. An dem Titel arbeiten Michael Nowak und Trent Garlipp, den viele von A Walk With Yiayia kennen könnten. Auch zum Veröffentlichungstermin und zu den Plattformen hält man sich bisweilen bedeckt.

Der Trailer zu Vivarium:

via Gematsu, Bildmaterial: Vivarium, Michael Nowak, Trent Garlipp