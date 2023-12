Ich habe Silent Hill 2 gespielt, damit ich auch über das Remake meckern kann

Als Silent Hill 2 Remake vor über einem Jahr angekündigt wurde, war ich ein wenig irritiert über die Fan-Reaktionen. Eine ziemlich laute Menge war alles andere als begeistert. Dazu wollte ich mehr wissen und habe mir ein paar Meinungsvideos angesehen, war aber nicht so recht zufrieden. Vor allem fehlte mir die Originalerfahrung, denn ich hatte Silent Hill 2 noch nie gespielt. Ja, tatsächlich.

Also habe ich mir das Original besorgt – bei der Gelegenheit natürlich gleich gut erhalten für die Sammlung – und es gespielt. Eigentlich mit dem Ziel, anschließend einen Artikel zu schreiben, mit etwa dem Tenor: Seid doch froh, dass es wieder vorwärtsgeht mit der Serie. Am Ende muss ich jedoch einstimmen in die kritischen Töne.

Es gibt Remakes und Remakes …

Zunächst sei mal gesagt: Es gibt solche und solche Remakes. Manchmal wird ein altes Spiel überarbeitet und die drastischsten Verbesserungen betreffen die Optik. Ein bisschen Quality-of-Life hier, ein bisschen modernere Elemente da, vielleicht noch ein, zwei neue Ideen, fertig ist das Remake. Manchmal mag man sogar noch darüber streiten, ob diese Überarbeitung die Bezeichnung „Remake“ überhaupt verdient hat. Ganz aktuelles Beispiel: Super Mario RPG – das Nintendo aus wohl den gleichen Gründen auch nicht im Titel als „Remake“ benennt. Führt sowieso zu nichts. Dann gibt es Remakes wie die Trilogie zu Final Fantasy VII. Den Gedanken möchte ich nicht weiterführen, weil die ersten Silent-Hill-Fans wahrscheinlich jetzt schon an Schnappatmung leiden.

Grundsätzlich halte ich es für keine schlechte Idee, alte Spiele neu zu veröffentlichen. Das kann als Remake geschehen, gern auch als Remaster, im eigentlich besten Fall im Original. Sprich: Alte Spiele auf moderne Plattformen portieren. Ich mache mir keine Illusionen. Das ist natürlich wenig attraktiv für Publisher. Ich kann es Publisher so gesehen kaum verdenken, auf Remakes zu setzen, die viel mehr Staub aufwirbeln und sich prominenter vermarkten lassen. Ganz persönlich finde ich das sogar auch spannender. Aber ich mache mir ja auch den teuren „Spaß“, alte PS2-Spiele auf ihrer Originalplattform nachzuholen.

Wenn ein Remake das Original „überschreibt“

Wenn jedoch das Remake auf eine Vorlage trifft, die schwer zugänglich ist, dann haben wir einen ganz besonders gefährlichen Fall. Das Remake wird das Original in der breiten Beurteilung gewissermaßen überschreiben. Schon bei zugänglicheren Spielen ist das der Fall. Wer – außer dir und mir natürlich – spielt denn heute noch Resident Evil 4, wenn man Resident Evil 4 Remake spielen kann. Auch Super Mario RPG ist so ein Fall. Silent Hill 2 trifft es ganz besonders hart. Wenn man das Original kaufen möchte, ist das eigentlich nur für PS2 sinnvoll möglich. Die Remaster, so sagt man, können nicht überzeugen und selbst wenn, auch sie laufen inzwischen auf veralteter Hardware.

Man muss sich nichts vormachen. Silent Hill 2 Remake wird für sehr viele Menschen der Erstkontakt mit „Silent Hill 2“ sein. Und fast jeder, der „Silent Hill 2“ nachholen möchte, wird zu Silent Hill 2 Remake greifen. Hier dreht sich Silent-Hill-2-Fans wohl schon das erste Mal der Magen um. Das ist keine gute Konstellation und das nicht der Fans wegen, die Angst haben, Bloober Team würde es vermasseln, sondern es Originalwerkes wegen.

Warum haben Silent-Hill-Fans heftige Bedenken?

Aber warum haben Fans des Originals eigentlich Angst? Nun, ich würde mir wirklich nicht anmaßen zu behaupten, ich wäre ein Horror-Experte. Aber ich habe es als eine valide Meinung ausgemacht, dass Bloober Team zwar schon viele Horror-Games entwickelt hat, aber die meisten recht mittelmäßig sind. Außerdem sind nicht wenige Horror-Fans der Meinung, im Umgang mit Themen wie psychischen Erkrankungen, Depressionen und suizidalen Gedanken hätte sich Bloober Team bislang nicht gerade ausgezeichnet. Silent Hill 2 allerdings … ihr wisst schon.

Vorschusslorbeeren sind also offensichtlich schon mal nicht angebracht, aber was ist mit der berühmten Chance? Vielleicht überrascht Bloober Team ja alle Horror-Fans und legt eine astreine Punktlandung hin. Ein Silent Hill 2 Remake, das … nun, gut ist. Leider stehen auch hier die Vorzeichen nicht gut. Wenn man das Original gespielt hat und sich den Ankündigungstrailer ansieht sowie die ersten Äußerungen von Bloober Team zum Remake, dann kann man wohl nicht anders, als skeptisch sein.

Manche sagen Bloober Team gern nach, wenig innovativ zu sein. Die meisten Horror-Games von Bloober Team nutzen populäre Elemente, originelle Ideen und Erweiterungen sind die Seltenheit. Und wenn, funktionieren sie nicht besonders gut. Okay, wenn Bloober Team vor allem gut nachmachen kann, dann ist ja ein Remake eigentlich genau das richtige, oder? Bedauerlicherweise fängt Bloober Team ausgerechnet mit Silent Hill 2 Remake an, die Dinge neu zu erfinden.

Kamera und Kampfsystem

So verspricht Producer Motoi Okamoto in Interviews ein überarbeitetes Kampfsystem. Neue Kampfmechaniken sollen „Spaß“ machen und die Kämpfe „interessanter“ sein. Motoi Okamoto ist von Konami eingesetzt und hatte wenig bis gar keinen Kontakt mit Horror-Spielen. Wer das Original gespielt hat, weiß, dass die Kämpfe in Silent Hill 2 mitunter etwas Besonderes sind, manchmal auch besonders stressig, aber es ist nicht so, als wären sie der Kern des Spiels. Ich fürchte, dass Bloober Team hier die Balance verlieren wird und das Kampfsystem zu actionreich wird, lasse mich aber natürlich gern eines Besseren belehren. Denn bislang haben wir dazu nichts gesehen.

Dass die Sache mit der neuen Kamera-Perspektive nur schiefgehen kann, da bin ich bin aber heute schon relativ sicher. Die ziemlich starre Kamera des Originals damals vor allem eines gezeigt: vieles nicht. Ein ganz großer Reiz des Originals, den die Macher damals zusätzlich mit haushohen Barrieren verstärkt haben. Wobei man nicht wusste, ob sie wirklich haushoch sind. Was sind denn für Barrieren und wer soll sie aufgestellt haben? Gibt es sie überhaupt? Das Remake soll eine Over-the-Shoulder-Perspektive bieten und die Unklarheit, mit der Silent Hill 2 an jeder Ecke spielt, gerät Gefahr, vollkommen flöten zugehen. Okamoto ist aber zufrieden. „Bloober Team ist hervorragend darin, die Atmosphäre des Originals nachzubilden“, sagte er in einem Interview. Wir werden sehen.

Psycho-Horror adé?!

Für das bislang größte Stirnrunzeln sorgte allerdings die Absichtsbekundung von Bloober Team, dem „psychologischen Horror“ fortan den Rücken zu kehren. Das Remaster von Layers of Fear sollte hier den Schlussstrich markieren. Bei zukünftigen Projekten soll der Fokus auf „Massenmarkt-tauglichem Horror“ liegen, statt der Atmosphäre soll das Gameplay in den Vordergrund rücken.

„Wir haben uns auf die Geschichte konzentriert, wir haben uns auf die Stimmung konzentriert, wir haben uns auf die Qualität von Grafik und Musik konzentriert, aber wir haben der Spielmechanik nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt“, sagte Bloober-Team-Mitbegründer Piotr Babieno in einem Interview im Juni 2023. „Dieses Jahr ist so, als würde die Ära der Entwicklung psychologischer Horrorspiele zu Ende gehen. Im Moment gehen wir zu Bloober Team 3.0 über und machen Horror für den Massenmarkt“, so Babieno weiter. Warum da jedem Silent-Hill-Fan nur angst und bange werden kann, liegt wohl auf der Hand.

Jetzt ist Bloober Team in der Beweispflicht und ich wünsche ihnen und uns allen, dass ich und andere Silent-Hill-Fans völlig übertreiben und alle Bedenken unangebracht sind. Alles läuft reibungslos, sagte Bloober Team kürzlich. Ich freue mich nach wie vor auf Silent Hill 2 Remake, wenn man das so sagen kann. Nee, kann man eigentlich nicht. Aber ich bin tierisch gespannt und werde es mir nun wohl umso mehr an Tag eins kaufen müssen.

Bildmaterial: Eigene Fotos