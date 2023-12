Der neue Story-Trailer Like a Dragon: Infinite Wealth lässt über den Sinn des Lebens nachdenken

Gerade erst ist Like a Dragon Gaiden erschienen, da steht auch Like a Dragon: Infinite Wealth schon in den Startlöchern. „Yakuza 8“, so der inoffizielle Titel, erscheint am 26. Januar 2024 weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs.

Sega und Ryu Ga Gotoku veröffentlichten abermals einen neuen Story-Trailer. Zuletzt lag der Fokus dabei auf prominenten Schauspielern, diesmal geht es um alte Freude und Verbündete, die Kiryu trifft und, die ihn ermutigen, über den Sinn seines Lebens nachzudenken und darüber, wohin seine Reise gehen sollte.

Anders als zu Like a Dragon Gaiden wird das neue Hauptspiel übrigens auch wieder mit einer Handelsversion hierzulande erscheinen. Diese könnt ihr euch bei Amazon* für Konsolen bereits vorbestellen.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio