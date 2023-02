Das war … Kalenderwoche 7/2023

Eine umstrittene Neuveröffentlichung, neue Spiele für PlayStation Plus und physische sowie zurückgehaltene Remaster sorgten in dieser Woche für größere Schlagzeilen. Im umfangreichen Videorückblick findet ihr zudem einige Neuankündigungen und aktuelle Veröffentlichungen. Zuletzt haben wir dann noch zwei Reviews und ein Interview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach der Kontroverse rund um Hogwarts Legacy (PS5, Xbox Series, PC) gibt es nun erste Informationen zu den Verkaufszahlen. Dabei zeigt sich, dass es ausgezeichnet läuft. Beispielsweise war die erste Woche in Großbritannien deutlich stärker als jene von Elden Ring.

Sony hat das Angebot von PlayStation Plus weiter aufgebessert. Für Extra- und Premium-Kunden steht ab nächster Woche beispielsweise Horizon Forbidden West zur Verfügung. Auch Square Enix legt neue Titel ins Abo und vier Klassiker runden das kommende Update ab.

Zur Neuauflage Baten Kaitos I & II HD Remaster (Switch) wissen wir inzwischen, dass es eine physische Veröffentlichung wird. Zeit gelassen hat sich Nintendo, denn Metroid Prime Remastered (Switch) war bereits seit über einem Jahr fertig. Electronic Arts will derweil mit der Marke EA Originals weg von Nischentiteln und hin zu AAA-Produktionen.

Neu angekündigt wurde nach einem Teaser C-Smash VRS (PS VR2), womit der Dreamcast-Klassiker Cosmic Smash zurückkehrt. Ein ehemaliges Mobile-Game erscheint als Bleak Sword DX (Switch, PC) bald für neue Plattformen. Otome-Fans im Westen dürfen sich zudem auf Charade Maniacs (Switch) freuen. Zu den Neuveröffentlichungen der Woche gehörte Tales of Symphonia Remastered (PS4, Switch, Xbox One), welches jedoch durchwachsen aufgenommen wurde. Ebenfalls ab sofort erhältlich sind das Rhythmus-Actionspiel Theatrhythm Final Bar Line (PS4, Switch), der Dungeon-Crawler Labyrinth of Galleria: The Moon Society (PS4, PS5, Switch, PC) und der Slasher-Shooter-Hybrid Wanted: Dead (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), zu welchem es auch noch einen Übersichtstrailer gab. Unter schlechten Vorzeichen ist nun auch Die Siedler: Neue Allianzen (PC) erhältlich. Erst nächste Woche startet das VR-Highlight Horizon: Call of the Mountain (PS VR2). Den Launchtrailer gibt es dennoch bereits, man startet zusammen mit Sonys neuer VR-Brille.

Ebenfalls nächste Woche steht Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) an. Dazu könnt ihr schon eine Demo ausprobieren. Im Spiel warten auch ein bekannter Kostüm-DLC sowie weitere Cameo-Auftritte. Zur Veröffentlichung von Wild Hearts (PS5, Xbox Series, PC) sahen wir das Dorf und seine Bewohner. Im August soll das Soulslike Lies of P (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) erscheinen, zuvor folgen im März das 3D-Kampfspiel Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix (PS4, PS5, Switch) sowie das düstere Fantasy-Action-RPG Bleak Faith: Forsaken (PC). Zur Verfilmung von Tetris hat uns der erste Trailer erreicht. Den 25. Geburtstag der Reihe feiert Bandai Namco mit Digimon Seekers. Das Projekt umfasst eine neue Novel und neues Merchandise.

Zum kommenden Remake von Resident Evil 4 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) haben wir einige neue Details erfahren, während es Einblicke in den kommenden PS-VR2-Modus von Resident Evil Village gab. Mit Street Fighter: Duel (Mobil) nimmt die Reihe bald einen mobilen Ausflug vor. Die neusten Informationen zu Dokapon Kingdom: Connect (Switch) drehen sich um den Online-Modus. Ebenso aus Japan hat uns der Übersichtstrailer zum Free-to-play-Spiel Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Battle Chronicle (Mobil) erreicht und ein musikalisches Video zu Blue Reflection Sun (PC, Mobil). Noch im April könnt ihr in Stray Blade (PS5, Xbox Series, PC) das Acrea-Tal erkunden. Im Action-Roguelike Cuisineer (PC) müsst ihr mit einem Pfannenwender die Dungeons erkunden.

Einen längeren Gameplay-Einblick gibt es zu Miasma Chronicles (PS5, Xbox Series, PC). Um Romanzen dreht sich das Geschehen in Romancelvania (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Link) und Moonstone Island (Switch, PC) (Link). In Terra Nil (PC) müsst ihr hingegen die Natur wiederaufbauen. Neben einem neuen Trailer zu Atomic Heart (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) wurde auch bekannt, dass der Komponist sein Honorar für Kriegsopfer der Ukraine spendet. Der Super Mario Bros. Film zeigte sich mit einer originellen Werbekampagne. Ab sofort könnt ihr euch auch auf PCs in den Roguelike-Shooter Returnal stürzen.

Anfang März steht das nächste große Update für Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil) an. Bereits gestartet ist die zweite Season des asymmetrischen Survival-Games Dragon Ball: The Breakers (PS4, Switch, Xbox One, PC). Bei Splatoon 3 (Switch) steht derweil die Blütensaison an. Mit einigen Aktionen feiert Yu-Gi-Oh! Master Duel (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil) aktuell den ersten Geburtstag. Gleich doppelt stand One Piece im Zusammenhang mit Fußball im Fokus, am 27. Februar steht der Pokémon Day an und erste Einblicke zeigen uns das Kabuki zu Final Fantasy X.

Damit kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Ein musikalischer Liebesbrief an die Reihe ist Theatrhythm Final Bar Line (PS4, Switch) (zum Testbericht). Eine Story gibt es nicht, dafür von uns eine klare Empfehlung. Endlich hierzulande erscheint nächste Woche Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Neben Yakuza-Action im alten Japan erlebt ihr hier auch eine spaßige Geschichtsstunde.

Ein interessantes Interview konntet ihr zu Tactics Ogre: Reborn (PS4, PS5, Switch, PC) lesen. Darin erfahrt ihr, auf welche Schwierigkeiten man bei der Entwicklung gestoßen ist, wie die Zusammenarbeit mit Yasumi Matsuno genau aussah und wie es um das klassische SRPG-Genre bestellt ist.