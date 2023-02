Metroid Prime Remastered war vor Veröffentlichung bereits seit über einem Jahr fertig

Der Shadow-Drop von Metroid Prime Remastered war eines der Highlights der kürzlich ausgestrahlten – und ordentlich voll vollgepackten – Ausgabe von Nintendo Direct. Die Ankündigung selbst dürfte allerdings die wenigsten überrascht haben.

Immerhin war schon länger die Rede von einer Revitalisierung der Prime-Trilogie. Zuletzt hatte Journalist Jeff Grubb auch bereits bestätigt, dass der erste Teil der Prime-Serie eine separate Remaster-Behandlung erhalte. Metroid Prime 2 und 3 sollen später folgen.

Metroid Prime Remastered war schon lange fertig

Mittlerweile haben wir also Gewissheit und erfreuen uns an einem überaus gelungenen Remaster von Metroid Prime. Dass die vielen Berichte im Vorfeld übrigens keine haltlose Spekulation waren, bestätigt nun ein Eintrag der USK – die verantwortliche Stelle für Altersfreigaben in Deutschland.

Twitter-User Pierre485 teilte den Eintrag zu Metroid Prime Remastered, aus dem hervorgeht, dass der Titel bereits im Juli 2021 der entsprechenden Prüfung unterzogen wurde. Demnach muss sich das Spiel zu diesem Zeitpunkt bereits in einem nahezu fertigen, zumindest aber in einem vollständig spielbaren Zustand befunden haben.

Und das wiederum bedeutet, dass Nintendo gute 18 Monate auf Metroid Prime Remastered saß, ehe es jetzt kürzlich veröffentlicht wurde. Gleichermaßen verfuhr das Unternehmen mit Fire Emblem Engage, das auch bereits im August 2021 geprüft wurde, aber erst kürzlich erschien. Auch hier sickerten allerdings vorab etliche Details durch.

Habt ihr bereits bei der digitalen Version von Metroid Prime Remastered zugeschlagen? Oder wartet ihr noch auf die physische Version? Die soll am 3. März an den Start gehen und kann unter anderem bei Amazon* bereits jetzt vorbestellt werden.

Bildmaterial: Metroid Prime Remastered, Nintendo