Launchtrailer zu Horizon Call of the Mountain versucht so gut es geht, VR-Feeling zu vermitteln

Der in den Niederlanden ansässige Entwickler Guerilla Games und Publisher Sony haben kürzlich den offiziellen Launchtrailer zum kommenden VR-Highlight Horizon: Call of the Mountain veröffentlicht. Für VR-Spiele ist die eindimensionale Video-PR gar nicht so einfach.

Neben dem VR-Ableger bekommt auch Horizon: Forbidden West einen hochkarätigen DLC spendiert. Dieser hört auf den Namen „Burning Shores“ und soll am 19. April 2023 exklusiv für PlayStation 5 erscheinen.

Anders als das Hauptspiel wird der DLC exklusiv für die Next-Gen-Konsole erscheinen, da man laut Guerilla Games die neue Hardware so gut wie möglich ausnutzen möchte, um ein einmaliges Erlebnis zu schaffen.

In Call of the Mountain erleben wir die Welt durch die Augen von Ryas, einem ehemaligen Schatten-Carja-Krieger, der sich rehabilitieren will, indem er die neue große Bedrohung untersucht, der sich das Sonnenreich gegenübersieht. Er ist ein meisterhafter Kletterer und Bogenschütze, zwei absolut überlebenswichtige Fähigkeiten, wenn ihr in seine Rolle schlüpft, gefährliche Berge erklimmt und gewaltige Maschinen wie den Donnerkiefer zur Strecke bringt.

Horizon: Call of the Mountain soll am 22. Februar 2022 exklusiv für Sonys VR-Brille PlayStation VR2 erscheinen.

Der Launchtrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Horizon Call of the Mountain, Sony, Guerrilla Games, Firesprite