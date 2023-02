Stray Blade: Die Erkundung des Acrea-Tals beginnt im April

Das bei der Gamescom 2021 angekündigte Action-RPG Stray Blade hat einen neuen Trailer und einen konkreten Veröffentlichungstermin spendiert bekommen. Publisher 505 Games und Entwickler Point Blank geben bekannt, dass das Action-Adventure am 20. April für PlayStation 5, Xbox Series sowie für PCs auf Steam und im Epic Games Store erscheint.

In Stray Blade durchqueren SpielerInnen zusammen mit dem Xhinnon-Wolf Boji das uralte Tal Acrea, und erforschen die Ursache für seinen Untergang. In diesem Abenteuer können sich die beiden nur auf die Talente und Fähigkeiten des anderen verlassen, um zu überleben. Neben Boji stehen SpielerInnen außerdem eine Vielzahl an Waffen zur Verfügung. Zudem können neue Waffen aus den Materialien in der Welt hergestellt werden.