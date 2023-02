Wanted Dead: Neuer Trailer vermittelt Cyberpunk-Atmosphäre und zeigt die Spielwelt

Erst kürzlich wurde ein neuer Trailer zum kommenden Action-Kracher Wanted: Dead veröffentlicht. Dieser neue Trailer soll uns die düstere Cyberpunk-Spielwelt näherbringen und uns einen groben Eindruck über die Gegebenheiten dieser gefährlichen Welt vermitteln. Die Schauspielerin Stefanie Joosten leitet uns dabei durch den Trailer.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Leutnant Hannah Stone, die sich als Anführerin des Eliteteams „Zombie Squad“ außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der traditionellen Polizei in eine dunkle und gefährliche Vision des Cyberpunk-Hongkongs stürzt.

Das Kampfsystem von Wanted: Dead wird als inspiriert von Devil May Cry, Bayonetta und Metal Gear Rising: Revengeance bezeichnet. Große Vorbilder hat der Titel also auf jeden Fall.

Ein „Liebesbrief an die sechste Konsolengeneration“, auch in Überleitung auf den inzwischen konkreten Termin. Am Valentinstag 2023, also am 14. Februar erscheint Wanted: Dead nämlich, das vom japanischen Studio Soleil entwickelt wird. Erscheinen wird der Titel für PlayStation 4/5, Xbox Series, Xbox One und PCs. Für Xbox Series und PS5 wird es übrigens auch eine physische Handelsversion geben, die ihr bei Amazon* finden könnt.

Der neue Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Wanted: Dead, 110 Industries, Soleil