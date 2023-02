Moonstone Island: Neuer Trailer zeigt die vielfältigen Romance-Optionen

Das Alchemisten-Leben kann wirklich hart sein. Jeden Tag von Insel zu Insel ziehen, Zutaten sammeln und gegen die böswilligsten Kreaturen kämpfen. Nach einem so anstrengenden Tag lohnt es sich, in sein trautes Heim zu kommen und dort von seinem Partner empfangen zu werden. In Moonstone Island ist genau das möglich.

Große Partner-Auswahl für Moonstone Island

Raw Fury und Studio Supersoft haben einen neuen Trailer zum Adventure-Rollenspiel Moonstone Island veröffentlicht, der sich auf die Dating-Option des Spiels konzentriert. In der Open-World-Deckbuilding-Life-Sim ist es möglich, das Herz von verschiedenen Stadtbewohnern für sich zu gewinnen. Dazu stehen mehrere Optionen zur Verfügung.

Mit den Bewohnern kann entweder geredet, gewitzelt oder geflirtet werden. Abhängig von der Persönlichkeit des Gegenübers gibt es unterschiedliche Chancen, wie gut das Gespräch oder der Witz ankommt. Es gibt in Gesprächen außerdem mehrere Antwortmöglichkeiten, die unterschiedlich bei den Personen ankommen. Wir können zudem Geschenke verteilen oder die Leute um ein Date bitten.

Moonstone Island soll irgendwann Ende 2023 für PCs und Nintendo Switch erscheinen. In dem Spiel schlüpfen wir in die Rolle eines jungen Alchemisten, der aus dem Elternhaus herauswächst und ein neues Leben auf einem fliegenden Insel-Archipel beginnt. Wir müssen Rezepte brauen, Monster zähmen und unser eigenes Zuhause aufbauen.

Der Romance-Trailer zu Moonstone Island

Bildmaterial: Moonstone Island, Raw Fury/Studio Supersoft