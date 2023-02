Lies of P: Das vielversprechende Souls-like im Bloodborne-Stil hat endlich einen Termin

Das sehr an Bloodborne erinnernde Souls-like Lies of P hat endlich einen konkreten Erscheinungszeitraum. Noch im August 2023 soll es so weit sein, das gaben der Entwickler Round8 Studio und der Publisher Neowiz jetzt bekannt.

Der vielversprechende und gerade während der letzten Gamescom mit Preisen überschüttete Titel soll für PlayStation, Xbox und PCs erscheinen. Direkt zum Launch soll der Titel auch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

In der Rolle des Puppen-Mechanoiden Pinocchio schlängeln sich SpielerInnen durch die Straßen einer zerstörten Stadt, stellen Waffen aus den in der Welt gefundenen Materialien her und interagieren mit den wenigen Überlebenden in dieser Höllenlandschaft. Je mehr Lügen erzählt werden, desto menschlicher werden die Spieler, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Lies of P bietet tiefgreifende erzählerische Entscheidungen und eine stark anpassbare Charakterentwicklung, um die RPG-Eigenschaften abzurunden.

Der neue Gameplay-Trailer

