Like a Dragon: Ishin erhält Ingame-Verstärkung von einem Twitch-Steamer und einer V-Tuberin

Erst kürzlich berichteten wir, dass sich SpielerInnen darauf freuen dürfen, in Like a Dragon: Ishin! von beinharten Yakuza-Fans begleitet zu werden. Wrestler Kenny Omega und Schauspieler Rahul Kohli geben sich nämlich die Ehre und unterstützen SpielerInnen in Form sogenannter „Trooper Cards“.

Wenig später gesellten sich noch Komponist Alex Moukala und Cosplayer Vampy Bitme dazu. Jetzt folgt die nächste und vorerst letzte Verstärkung in Form zweier Gastcharaktere. Insgesamt sechs Gast-Auftritte hatte Sega anfangs ausgelobt.

Streamer CohhCarnage und Nyatasha Nyanners

Twitch-Streamer CohhCarnage ist ein waschechter Yakuza-Fan. Im Video beteuert er seine Liebe zum langjährigen Franchise und lobt diverse Twists und Wendungen als einige der besten in der Videospielgeschichte. Im Kampf unterstützt CohhCarnage SpielerInnen, indem er sie verheerende Feuerbälle auf Feinde feuern lässt.

Außerdem erhalten SpielerInnen katzenhafte Unterstützung von V-Tuber Nyatasha Nyanners. Die ist der Reihe mit Yakuza 0 verfallen und beneidet Kiryu und Majima um ihre lupenreine Männlichkeit – immerhin setzt Nyanners eher auf ihre Niedlichkeit.

Von der sollen auch SpielerInnen profitieren, indem sie Feinden die Lebensenergie entziehen, um sie in sich aufzunehmen. Ein bisschen so, wie es Nyanners auch mit ZuschauerInnen in ihren Streams handhabt, merkt sie an.

Das war es – damit steht die Riege an prominenten Soldaten, die Sakamoto Ryōma in seinem Kampf um Gerechtigkeit zur Seite stehen. Wer ist euer Favorit? Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023. Für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox wird es auch eine Handelsversion geben, die bei Amazon* auch schon vorbestellbar ist

CohhCarnage stellt sich vor

Nyatasha Nyanners saugt eure Feinde aus

