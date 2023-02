Dokapon Kingdom: Connect hat Online-Features, die Mario Party fehlen

Dokapon Kingdom: Connect ist eine Mischung aus Rollen- und Brettspiel. Das Spiel kann online mit anderen SpielerInnen bestritten werden, ähnlich wie die aktuellen Mario-Party-Titel für Switch. Doch im Gegensatz zur Mario Party-Reihe wird Dokapon Kingdom: Connect einige Vorteile bieten. Denn Compile Heart und Sting haben nun frische Informationen zum Online-Modus veröffentlicht, die einige interessante Features aufzeigen.

Online-Modus bietet viele Möglichkeiten

Im Online-Spiel mit anderen Mitspielern wird die Partie zu jedem Zeitpunkt gespeichert, da Dokapon Kingdom: Connect eine Autosave-Funktion bietet. Die Matches können aber auch manuell gesichert werden. So kann der Story-Modus nach einer größeren Pause bedenkenlos weitergespielt und Online-Matches können so theoretisch über mehrere Wochen ausgetragen werden. In Mario Party ist es hingegen gar nicht möglich, seinen Fortschritt zu speichern.

Sollte ein Mitspieler aus Versehen die Internetverbindung verlieren und aus dem Match fliegen, ist das kein Problem. Dokapon Kingdom: Connect erstellt dann einen Raum, in dem der Spieler wieder beitreten kann. Bei Mario Party muss eine neue Partie gestartet werden.

Falls ihr selbst nur kurzzeitig aus einem Match aussteigen wollt, der Rest der Gruppe aber weiterspielen will, ist das – im Gegensatz zu Mario Party – kein Problem. Die Steuerung des eigenen Charakters kann jederzeit an einen COM abgegeben werden. Es können insgesamt vier Spieler an einer Partie teilnehmen, wobei nur eine Switch genutzt wird.

Darum geht es in Dokapon Kingdom: Connect

Beim Spiel von Compile Heart und Entwickler Sting handelt sich um ein Remaster des 2007 für Nintendo Wii veröffentlichten Dokapon Kingdom. Siegbedingung: Mehr Geld als die anderen verdienen! Freundschaften sollten also eine Pause machen.

Auf dem Spielbrett erhaltet ihr Gegenstände, besiegt Monster und sammelt Schätze. Ihr werdet ausgeraubt oder bekommt Geld geschenkt. Es gibt einen Online-Modus, auf dem großen Spielbrett stehen fünf Modi zur Auswahl. Spieler können aus insgesamt elf Job-Klassen auswählen.

Dokapon Kingdom: Connect erscheint am 13. April 2023 für Nintendo Switch in Japan. Im Westen soll das Spiel noch diesen Frühling nachgereicht werden.

Der Trailer zu Dokapon Kingdom zeigt Tipps:

via Gematsu, Bildmaterial: Dokapon Kingdom: Connect, Idea Factory, Compile Heart, Sting