Nach Kritik: Komponist von Atomic Heart spendet sein Honorar für Kriegsopfer der Ukraine

Die Entwicklung von Atomic Heart stand aufgrund des Kriegs zwischen der Ukraine und Russland unter keinem guten Stern. Es gibt viele Anschuldigungen gegen das russische Entwicklerstudio Mundfish, die sich auf die (nicht deutliche) Positionierung des Teams zum Krieg beziehen. Doch zumindest ein Mitwirkender an Atomic Heart hat nun eine gute Geste bewiesen, indem er die Kriegsopfer finanziell unterstützt.

Honorar aus Atomic Heart für Kriegsopfer

Mick Gordon ist Komponist für den Ego-Shooter. Sein musikalisches Talent wird nicht nur die SpielerInnen erfreuen, die Atomic Heart erleben werden, sondern auch die Kriegsopfer aus der Ukraine. Denn der Musiker hat sein gesamtes Honorar an die Ukraine-Krisenhilfe des australischen Roten Kreuzes gespendet, wie er auf Twitter bekannt gab.

Das Rote Kreuz ist eine Organisation, die sich in aktuellen Zeiten für die Unterstützung von den vom Krieg geschädigten Menschen in der Ukraine einsetzt. Sie kümmern sich um die Erstversorgung, liefern Medikamente und unterstützen die Menschen psychosozial. Gordon glaubt, dass es wichtig ist, Organisationen zu unterstützen, die sich für den Frieden einsetzen.

Somit zeigt sich, dass zumindest einer der Mitwirkenden von Atomic Heart deutlich auf der Seite der vom Krieg geschädigten Ukrainer steht. Wie der Rest des Teams zum Krieg steht, haben sie bereits in einem Statement mitgeteilt. So gab Mundfish an, dass sich das Team gegen Gewalt gegenüber Menschen und für den Frieden einsetzt.

Neuer Trailer mit Jensen Ackles im Gepäck

Parallel hat Atomic Heart einen neuen Trailer spendiert bekommen. In diesem ist Supernatural- und The Boys-Schauspieler Jensen Ackles zu sehen, wie er einem kleinen Mädchen mit Zauberstab den „Atomic Way” zeigt, um Gegner zu erledigen. Ob es sich bei dem kleinen Mädchen um eine Anspielung auf Hogwarts Legacy handelt, verrät das Entwicklerstudio offiziell nicht.

Bildmaterial: Atomic Heart, Focus Entertainment, Mundfish