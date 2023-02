Bleak Faith: Forsaken erscheint im März – ein düsteres Souls-like mit großen Vorbildern

Das düstere Fantasy-Action-RPG im Stile der Souls-Reihe Bleak Faith: Forsaken soll am 10. März für PCs erscheinen. Dies gab der Entwickler Archangel Studios nun bekannt und veröffentlichte im Zuge dessen auch gleich einen neuen Trailer zum Spiel. Bereits im Jahre 2019 wurde der Titel mit einer Kickstarter-Kampagne erfolgreich finanziert.

Kann es den großen Vorbildern gerecht werden?

Die Entwickler ziehen keine namentlichen Parallelen zu Inspirationen, aber das geübte Videospielauge sieht sich in einer Welt, die The Last Guardian und ICO mit riesigen Wesen aus Shadow of the Colossus (spätestens, als der Held die Wesen auch noch erklimmt) und Souls-Gameplay verbindet.

Wie auch in den Souls-Titeln oder anderen Vertretern dieses Genres kämpft man sich in Bleak Faith: Forsaken durch miteinander verbundene Areale und eine frei erkundbare Welt, die vor todbringenden Gefahren strotzt.

Neben extrem fordernden Bosskämpfen soll der Titel auch unzählige unterschiedliche Waffen und somit auch verschiedene Möglichkeiten bieten, die vielen Gegner individuell anzugehen. Bleak Faith: Forsaken soll am 10. März 2023 für PCs via Steam und GOG erscheinen.

Ihr übernehmt in einer Third-Person-Perspektive die Kontrolle über einen Vergessenen, einen der letzten Menschen, in einer Welt, in der sich die Omnistruktur und ihr Schrecken weiter verbreitet. Omnistruktur, so nennt man die Welten-Architektur dieser bedrohlichen Fantasy-Welt.

Der neue Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Bleak Faith: Forsaken, Archangel Studios