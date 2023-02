Bandai Namco kündigt Digimon Seekers zum 25. Geburtstag der Serie an

Bei der Digicon 2023 hat Bandai Namco den nächsten Schritt für Digimon vorgestellt: Digimon Seekers. Das neue Projekt soll auch den 25. Geburtstag der Marke feiern. Bandai Namco veröffentlichte dazu einen Trailer.

Das Projekt umfasst eine neue Novel und neues Merchandise. Die Novel wird in einer wöchentlichen Auflage auf der offiziellen Website erscheinen, beginnend am 3. April 2023. Auch eine englische Übersetzung ist angekündigt.

Digimon Seekers spielt in der Vergangenheit der Digimon-Welt, zu Beginn der Erforschung der digitalen Welt. Damals war noch nicht einmal die Existenz von Digimon weitläufig bekannt. Protagonist ist der 19-jährige Eiji Nagasumi, der seinen Lebensunterhalt mit zwielichtigen Jobs verdient.

Sein Kontakt mit Digimon verändert sein Leben. Laut der Macher habe man sich für „Seekers“ als Titel entschieden, weil jeder Charakter „auf der Suche nach dem ist, was ihm in der realen und digitalen Welt wichtig ist“. Mit Loogamon, Eijis Partner-Digimon, soll ein brandneues Digimon eingeführt werden.

Der Trailer:

via Siliconera, Comicbook, AnimeNewsNetwork, Bildmaterial: Digimon Seekers, Bandai Namco