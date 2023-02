Zauberhafte Zahlen: Hogwarts Legacy stürmt die Charts und stellt Elden Ring in den Schatten

Am 10. Februar hat – mit Hogwarts Legacy – das Schuljahr an der berühmten Zauberschule begonnen. Und zwar so erfolgreich, dass der Titel die britischen Charts gestürmt und mit links den Spitzenplatz erklommen hat. Das berichtet GamesIndustry mit Blick auf die Verkäufe der physischen Version.

Hogwarts Legacy stellt Elden Ring in seinen Schatten

Im selben Zuge wird auch ein spannender Vergleich angestellt: Die letzte große „Fantasy-Spiel“-Veröffentlichung geht auf die Kappe von FromSoftware und hieß Elden Ring.

Im direkten Vergleich fiel die Anzahl der Verkäufe von Hogwarts Legacy – in der ersten Woche – 80 % höher aus. Das ist umso beeindruckender, wenn man sich vor Augen hält, wo Elden Ring inzwischen steht. Nämlich bei über 17,5 Millionen verkauften Einheiten weltweit. Außerdem stellt die erste Verkaufswoche von Hogwarts Legacy die stärkste aller bisher erschienenen „Harry Potter“-Spiele dar.

82 % der verkauften Kopien waren übrigens PS5-Versionen, die übrigen 18 % entsprechend Xbox-Series-Versionen. Digitale Verkäufe sind ausdrücklich nicht mit inbegriffen – insgesamt darf man also noch von höheren Zahlen ausgehen. Insbesondere mit Blick auf die populäre – und digital-only – Xbox Series S.

Die anhaltende Kontroverse zeigt sich also nicht in geschmälerten Verkaufszahlen. Harry-Potter-Schöpferin J.K. Rowling hatte sich transfeindlich geäußert. Worum es bei der Kritik an Rowling im Detail geht, könnt ihr hier nachlesen.

Die weiteren Platzierungen in Großbritannien

Sony-Schwergewicht God of War Ragnarök belegt – nach Hogwarts Legacy – den zweiten Platz der UK-Charts; Horror-Remake Dead Space rutscht derweil vom dritten auf den siebten Platz.

Als frisch gebackene Schülerinnen und Schüler im 5. Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, erlernen SpielerInnen Fertigkeiten, um mächtige und uralte Magie zu nutzen. Neben dem Alltag an der berühmten Zauberschule, winkt auch ein neues Abenteuer, dass sie außerhalb der Schulmauern führt.

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar für PlayStation 5, Xbox Series und PCs verfügbar. Die Last-Gen-Versionen für PS4 und Xbox One folgen erst am 4. April und Switch-Fans müssen sich sogar bis zum 25. Juli 2023 gedulden.

Spielt ihr auch Hogwarts Legacy?

Bildmaterial: Hogwarts Legacy, Warner Bros., Avalanche Software, Portkey Games