Wie One Piece in den letzten Tagen den Profi-Fußball eroberte

One Piece und Profi-Fußball, das hat ungefähr so viel gemeinsam wie Weihnachten und der Osterhase. Oder? In den letzten Tagen hatte der aufmerksame Fußballfan gleich zweimal One Piece vor der Nase.

Das zeigt, wie verbreitet die Marke inzwischen ist. Am vergangenen Wochenende jubelte Julian Brandt von Borussia Dortmund nach einem Tor mit einer seltsamen Geste, die nur One-Piece-Fans erkannt haben dürften.

Er imitiert Trafalgar D. Law. In einem Interview erklärte Brandt, dass er großer One-Piece-Fan sei. „Meine Jubelgeste hat mit einem Anime zu tun. Ich bin großer Anime-Fan. Da bin ich in der Kindheit hängen geblieben, ich habe immer viele Sachen geschaut. Bis heute schaue ich eine Serie“, sagte Brandt nach der Partie. Er ist offenbar nicht der einzige Dortmunder, der Anime schaut, wie diese Collage zeigt.

In Deutschland ein Jubel, in Frankreich die große Bühne

Am gestrigen Abend bekam One Piece dann eine noch größere Bühne. Eine gebührend große Bühne, würden One-Piece-Fans sagen. Ruffy war nämlich bei der Champions-League zu sehen.

Im Spiel Paris Saint Germain gegen Bayern München erstellten die französischen Fans eine großartige Choreografie, welche One Piece thematisiert. Twitter ist voll von Videos und Bildern der Choreografie.

Eine Seite der Tribüne ist von einem riesigen Bild geziert, das Ruffy bei seinem Angriff Gum Gum Regen zeigt. Dabei lässt er unzählige Fäuste auf den Gegner niederprasseln. Auf der Gegenseite ist dann das Bayern-Logo als Ziel seiner Angriffe zu sehen. Am Ende hat es nicht geklappt: 1:0 für Bayern, doch es gibt noch ein Rückspiel.

Seht nachfolgend ein Video zum Brandt-Jubel und eines der Paris-Choreografie.

Bildmaterial: One Piece Odyssey, Bandai Namco, ILCA