JRPG-Meisterwerk auf der Bühne: So sieht das Kabuki-Theaterstück zu Final Fantasy X aus

Im letzten Jahr berichteten wir bereits über das geplante Kabuki-Theaterstück zu Final Fantasy X. Dieses soll ab dem 4. März starten – entsprechend teilte der offizielle Twitter-Account ein frisches Key Visual zum Kabuki. Was ein Kabuki ist? Ein traditionelles japanisches Theaterstück, geprägt von Pantomime, Gesang und Tanz.

Das Poster lässt uns einen Blick auf alle relevanten Figuren und ihrer DarstellerInnen werfen. Nachfolgend die vollständige Liste:

Auron: Nakamura Shido

Braska: Nakamura Kinnosuke

Cid: Nakamura Karoku

Jecht: Bando Yajuro

Kimahri: Bando Hikosaburo

Lulu: Nakamura Baishi

Luzzu: Nakamura Mantaro

Rikku: Kamimura Kichitaro

Seymour: Onoe Matsuya

Tidus: Onoe Kikunosuke

Tidus (Young): Onoe Ushinosuke

Wakka: Nakamura Hashinosuke

Yuna: Nakamura Yonekichi

Yunalesca: Nakamura Shinobu

Um der traditionellen Kabuki-Ästhetik zu entsprechen, wurden die Kostüme der Figuren angepasst und Teile der Musik neu arrangiert. Einen kleinen Eindruck könnt ihr übrigens bereits in einem Video erhaschen, das kürzlich via offizieller Webseite geteilt wurde. Das Kabuki zu Final Fantasy X wird ab dem 4. März bis zum 12. April 2023 exklusiv in Japan aufgeführt.

Ein kurzer Einblick in das Kabuki zu Final Fantasy X

