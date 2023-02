Das asymmetrische Survival-Game Dragon Ball: The Breakers startet in Season 2

Bandai Namco hat angekündigt, dass das asymmetrische Survival-Game Dragon Ball: The Breakers am 16. Februar in die zweite Season startet. Zu den neuen Inhalten gehören der neue Räuber Vegeta sowie die neuen Überlebenden Yajirobi, Chichi und König der Welt. Auch neue Anpassungsgegenstände winken. Kostenlos ist die neue Karte „Felsiges Feld“.

Dragon Ball: The Breakers ist im Universum von Xenoverse angesiedelt und für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs erhältlich. SpielerInnen übernehmen die Rolle eines bekannten Bösewichts und sind der Räuber. Oder aber ihr seid einer der sieben Überlebenden, die allerdings keinerlei Superkräfte besitzen.

Season 2 Trailer:

Bildmaterial: Dragon Ball: The Breakers, Bandai Namco, Dimps