Like a Dragon: Ishin überrascht uns heute mit einer Demo und einem exklusiven Bonus

Unverhofft kommt oft: Ab sofort könnt ihr eine kostenlose Demo zu Like a Dragon: Ishin! auf PlayStation, Xbox und PCs ausprobieren. In der Demo können angehende Samurai zwei Teile des Spiels erleben. Man stellt sich Gegnern im Kiyomizudera und nimmt es danach mit drei Kriegern in Rüstungen auf.

PlayStation- und Xbox-SpielerInnen können außerdem den SEGA-Newsletter abonnieren, um das Knochenkauer-Katana und das Wassertropfen-Katana als exklusive Boni zur Veröffentlichung zu erhalten – einlösbar bis zum 20. März.

In den letzten Tagen stellte uns SEGA die prominent besetzten Soldatenkarten vor. Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023. Für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox wird es auch eine Handelsversion geben, die bei Amazon* auch schon vorbestellbar ist.

Bildmaterial: Like a Dragon: Ishin!, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio