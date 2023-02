DLC zu Like a Dragon: Ishin lässt Serienheld Kazuma Kiryu im alten Japan mitmischen

Publisher SEGA und der Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben einen neuen Trailer zum anstehenden Like a Dragon: Ishin! veröffentlicht. Dieser fokussiert sich auf einen DLC-Skin für Protagonist Sakamoto Ryōma. Besagter DLC ist Teil der Digital Deluxe Edition.

Während Serienheld Kazuma Kiryu dem neuen Protagonisten in „Ishin!“ bereits sein Antlitz leiht, sorgt der „Dragon of Dojima“-Skin zusätzlich dafür, dass ihr in seine berühmte Garderobe schlüpft. Ob das nun in das feudale Japan passt, sei mal dahingestellt!

Stichwort „Feudales Japan“: Ob die Zeitreise aus der Moderne in die letzten Tage der Edo-Zeit etwas für euch ist, könnt ihr ab sofort im Zuge der frisch veröffentlichten Demo zu Like a Dragon: Ishin! herausfinden. In der Kampf-fokussierten Demo tauschen angehende Samurai die blanken Fäuste gegen scharfe Klingen. Und nehmen es mit Gegnern im Kiyomizudera und drei Kriegern in Rüstungen auf. Auch unser Test zum Spiel ist bereits verfügbar.

In den letzten Tagen stellte uns Sega die prominent besetzten Soldatenkarten vor. Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023. Für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox wird es auch eine Handelsversion geben, die bei Amazon* auch schon vorbestellbar ist.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Like a Dragon: Ishin!, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio