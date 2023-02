Splatoon 3: Nintendo veröffentlicht erste Details zur neuen Blütensaison

In weniger als zwei Wochen beginnt mit der Blütensaison in Splatoon 3 die jetzt schon dritte Staffel für das im vergangenen September erschienene, international beliebte Spiel. Ab dem 1. März 2023 können Spielerinnen und Spieler dann mit neuer Ausrüstung neuen Schwung in die wilde Farbkleckserei bringen.

Die Blütensaison wird unter anderem neue Objekte zum Ausrüsten, neue Posen und Titel und bekannte sowie neue Waffen bringen. Mit dem Bluff-Bomber gibt es beispielsweise eine brandneue Spezialwaffe. Weitere bereits präsentierte Inhalte dürften Splatoon-Fans schon bestens bekannt sein. Nintendo zeigte unter anderem die aus Splatoon 2 bekannte Map Manta Maria.

Mit dem Krak-On Splat Roller und der .96 Gal Deco kommen außerdem nicht nur zwei Neuauflagen älterer Waffen, sondern auch die Spezialwaffe Tintentyrann. Nintendo zeigte bei Twitter unter anderem ein Video mit dieser Spezialwaffe und deutete eine „Verwandlung in einen gigantischen Tintenfisch oder Oktopus“ an. Der Titentitan ist zurück!

Wie der Name schon vermuten lässt, kann man sich hiermit in einen Tintenfisch verwandeln und wird dabei weitaus größer als normal – nämlich gigantisch – und kann seinen Gegnern damit eine unschöne Überraschung bereiten. Bekannt ist dieser Effekt noch aus dem ersten Teil, der für die Wii U erschienen ist.

Wer es kaum noch erwarten kann, wieder etwas neue Variation in die Modi bringen zu können, muss sich also nur noch bis zum 1. März gedulden und kann dann weiterklecksen. Für langfristig neue Inhalte ist gesorgt: Kürzlich stellte Nintendo auch einen Erweiterungspass zu Splatoon 3 vor.

via Siliconera, Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo