Lofi-Action für zwischendurch: Bleak Sword DX soll noch 2023 für Switch und PCs erscheinen

Publisher Devolver Digital gab bekannt, dass der vom Entwickler more8bit entwickelte Lofi-Action-Fighter Bleak Sword DX noch in diesem Jahr für Nintendo Switch und PCs erscheinen soll.

Seit dem 6. Februar können neugierige SpielerInnen bereits eine Demo für PCs antesten. Der Titel soll laut Devolver Digital auch reibungslos auf dem Steam Deck funktionieren. Ein konkretes Erscheinungsdatum für die Vollversion gibt es noch nicht.

Düstere Fantasy-Action mit interessantem Look

Bei Bleak Sword DX handelt es sich um ein düsteres Fantasy-Actionspiel, in dem sich SpielerInnen durch kompakte und nur so vor Gefahren strotzende Dungeons kämpfen müssen. Die ganze Spielwelt ist dabei in einer Art Diorama-Look gehalten. Man schaut also von schräg oben auf die Spielwelt.

Das Original war ein Mobile-Titel

Ursprünglich wurde Bleak Sword für Apples iOS-System entwickelt und erschien für iPhone und iPad bereits am 19. September 2019. Bleak Sword DX ist also eine erweiterte und leicht modernisierte Version des Mobile-Originals. Neben dem Hauptspiel sind auch drei DLC-Kapitel mit neuen Level- und Gegner-Layouts enthalten.

Auch an neue Modi wie den sogenannten „Randomizer“ wurde gedacht. Dieser Randomizer wirft euch in eine neu abgemischte Variante des Originalspiels, in der die Reihenfolge des Auflevelns oder der Bosse jedes Mal neu festgelegt wird. Der neue Modus „Boss-Rush“ ermöglicht es euch, gegen alle 12 Bosse des Spiels nacheinander anzutreten, allerdings mit nur einem Lebensbalken.

Auch technisch verbessert

Außerdem gibt es bei Bleak Sword DX nun eine neue, verbesserte KI und ein neues Steuerungssystem, welches das Spiel deutlich komfortabler machen soll. Auch grafisch wurde ordentlich an der Neuauflage des Mobile-Titels gearbeitet. Denn neben verbesserten Effekten, wie beispielsweise neuen Wetter- und Partikeleffekten, gibt es nun auch diverse Filter, um das Spiel noch ansehnlicher zu machen.

Der Ankündigungstrailer

