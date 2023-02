Publisher 505 Games und The Bearded Ladies haben ein 17-minütiges Pre-Alpha-Gameplay-Video zu Miasma Chronicles veröffentlicht.

Miasma Chronicles spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft in einem zerstörten Amerika. Schuld daran ist eine Macht, die nur als „Miasma“ bekannt ist. Ihr trefft Elvis, einen jungen Mann, der als Baby in die Bergbaustadt Sedentary gebracht wurde. Seine Mutter ließ ihn mit einem „Roboter-Bruder“ zurück und ließ ihm nichts als einen mysteriösen Handschuh – mit dem er das Miasma kontrollieren kann.

Ihr erkundet in Echtzeit die Umgebung und dürft euch auf rundenbasierte Kämpfe mit Rollenspiel-Elementen freuen. Dazu soll es eine „packende Fantasy-Geschichte“ geben.

Das Taktik-Adventure soll in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Das Pre-Alpha-Gameplay-Video:

